Insécurité, le ras-le-bol des habitants des petites villes

Nous partons pour le hameau de Bochocho, à 20 km de Vannes. Aucune délinquance avérée, même pas de cambriolage ces dernières années, et pourtant, on y trouve des habitants très vigilants. Ils sont une cinquantaine à surveiller le quartier. Objectif : repérer un possible cambrioleur et rassurer les habitants de ce hameau. Le sentiment d'insécurité se nourrit aussi d'actualités parfois inquiétantes, agression dans les transports en commun, arnaque sur Internet, ou cambriolage dans le quartier voisin. C'est ce qui est arrivé à plusieurs boutiques du centre-ville d'Auray il y a un mois. Cette nuit-là, des voleurs s'introduisent dans la boutique de Kevin. L'alarme retentit. Ils n'ont le temps que de s'emparer du fond de caisse. Il attend alors des mesures fortes pour lutter contre cette délinquance. Pour lui, les caméras de vidéosurveillance sont nécessaires.