VIDÉO - Insécurité, le ras-le-bol des habitants des petites villes

Pour certains, les caméras de vidéosurveillance sont nécessaires. Et elles le deviennent parfois dans des coins où on ne les attend pas. Ainsi, depuis des mois, la presse locale relate des vols de carburant et d'engins agricoles dans des fermes très isolées. Le phénomène est important, alors les gendarmes font la tournée des villages pour conseiller et écouter les agriculteurs. "On a un site relativement grand, comme dans toute exploitation agricole, donc on ne peut pas mettre un grillage tout autour et puis tout cadenasser", explique Patrick Sola, correspondant agricole auprès de la gendarmerie de Pontivy.

Entendre ce sentiment d'insécurité d'une partie des Français, sans jouer avec la peur ni l'occulter, reste en conséquence un équilibre difficile à trouver pour les candidats en pleine course à la présidentielle.