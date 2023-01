Insécurité à Nantes : la vidéosurveillance et le renfort policier font-ils une vraie différence ?

Ces efforts ont-ils porté leurs fruits ? Pour le savoir, une équipe de TF1 s'est rendue sur place (cf. le sujet en tête de cet article). Premier constat : dans le centre de Nantes, le nombre des patrouilles de police à pied a doublé et les efforts se concentrent aux points sensibles, dans le quartier dit de la "croisée des trams", soit le principal pôle d'échanges du réseau de transports en commun de l'agglomération nantaise. Il s'agit d'un passage très fréquenté qui accueille les 3 lignes du tramway, 2 lignes de Chronobus, 3 lignes de bus, 1 navette vers l'aéroport Nantes Atlantique, 3 lignes nocturnes, ainsi que des services commerciaux et de renseignements du réseau TAN. Soit 60 000 montées et descentes par jour. C'est aussi là qu'agissent les délinquants, souvent mineurs, pour le plus souvent "de la vente de cigarette, de drogue" et de "tout ce qui leur est possible pour vivre", témoigne un policier dans le reportage.