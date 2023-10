VIDÉO - Insécurité, trafic de drogue : l'exécutif annonce la création de 238 brigades de gendarmerie

Dans cette ville, une gendarmerie est déjà présente et les quatre nouveaux agents mobiles viendront donc en renfort des seize déjà installés pour lutter spécifiquement contre les trafics. C'était une demande de la mairie qui espérait même deux agents de plus. En plus de ces unités, la construction de nouvelles gendarmeries en zones rurales débutera d'ici un an. Ces nouvelles brigades seront mises en place progressivement jusqu'en 2027.