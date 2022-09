Intempéries : un avion finit sa course dans un étang

"Les sorties de piste sont quand même un événement grave, très rare, on n'en compte même pas un pas an pour un avion de cette taille-là en France", souligne Xavier Tytelman, expert en aéronautique. Depuis ce samedi matin, le bureau d'enquête et d'analyse inspecte l'appareil. Plus aucun avion n'atterrit et ne décolle à Montpellier. Les voyageurs doivent donc s'armer de patience. Seule une entreprise spécialisée qui peut remorquer l'avion qui bloque l'aéroport.