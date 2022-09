"On leur servait de salaire" : Bryan, l'un des enfants maltraités de Noyelles-sous-Lens, témoigne

"Un jour, on va m'appeler et me dire que mon petit frère de six ans est mort à la suite d'un coup". C'était une de ses hantises, une de celles qui l'ont décidé à franchir le pas ce 30 août, après une énième bagarre familiale. "Porter plainte contre ses parents, c'est très difficile", confie Bryan Rouzé à l'équipe de TF1. Il l'a pourtant fait, et ce qu'il décrit dépasse l'imagination la plus sordide. Les deux plus jeunes enfants, décrit longuement le jeune homme, étaient presque continuellement entravés par des liens, attachés à leur siège nuit et jour. Quant à leurs aînés, explique-t-il, ils subissaient une violence accrue lorsqu'ils décidaient de quitter la maison, privant de ce fait leurs parents d'une partie de leurs revenus.