Deux semaines après les premiers cas d'intoxications à Fère-Champenoise, cinq enfants qui avaient déjà été malades ont été pris de nausées, de maux de tête et de démangeaisons. L'un d'entre eux a même dû être hospitalisé. Malgré des analyses et la pose de capteurs, l'origine de ces malaises reste cependant inconnue.

Le mystère s'épaissit à Fère-Champenoise dans la Marne. Cinq élèves, déjà malades il y a quinze jours, ont été à nouveau pris de nausées et de maux de tête. S'agit-il de séquelles ou d'une nouvelle contamination ? La première fois, les symptômes étaient apparus sur le trajet entre la cantine de l'école maternelle et l'école primaire. Mais désormais, les enfants sont répartis dans d'autres établissements, dans un autre secteur de la commune. Alors, d'où viennent ces maux ?

Des résultats d'analyse attendus vendredi

"Il y a quand même quelque chose qui sort de je ne sais où. La question des parents, c'est : 'qu'est-ce que c'est ?' C'est ça le problème. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils sont dans cet état-là ?", s'interroge Amélie, la maman de Mila, malade la semaine dernière. Car c'est le même scénario depuis deux semaines et toujours pas de réponse. "Les parents se disent : 'ils vont peut-être trouver ?' C'est tout à fait normal et ça paraît bizarre. Et même la médecine et en recherche là-dessus. Tout le monde est dans l'attente d'une réponse", admet le maire Gérard Gorisse.

Selon les premières analyses, ce n'est pas une intoxication alimentaire ni une contamination par les fontaines à eau. Rien de suspect non plus avec les activités industrielles ou agricoles voisines. À chaque bouche d'égout, les pompiers procèdent à des tests de gaz de monoxyde de carbone. Sans résultat là aussi.

Des spécialistes se penchent par ailleurs depuis trois jours sur la qualité de l'air grâce à des capteurs installés dans les salles de classe et aux abords de l'école. "On va regarder un certain nombre de polluants gazeux, les particules également à l'air extérieur et puis on va regarder en air intérieur d'autres polluants comme le CO2, qui peut avoir des impacts sur la santé", explique Cyril Pallares, directeur opérationnel chez Atmo Grand-Est.

Pour le moment, une chose est sûre, il n'y a toujours pas d'explication. Les résultats des analyses sont attendus vendredi. L'école ne rouvrira pas avant.