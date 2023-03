Irresponsable ? Un schizophrène au tribunal

Cette cour peut être saisie par un juge d'instruction ou par un procureur lorsqu'un doute apparaît sur ce qu'on appelle la responsabilité pénale d'une mise en cause. La cour ne va pas la juger pour les faits. Mais va répondre à une question : était-il conscient de ses actes ou bien sous l'emprise de sa maladie ? S'il est jugé irresponsable, aucune peine ne sera prononcée. C'est ce que redoutent Blandine et Romain, venus assister à l'audience avec leur avocate. Identifié par plusieurs voisins comme l'auteur, l'incendiaire fini par être interpellé et placé un an en détention provisoire. Aujourd'hui, il suit un traitement d'anxiolytique et de neurolytique qui lui permet de travailler comme plombier et en intérim.