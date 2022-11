VIDÉO - Isère : ce que l'on sait après l'explosion et l'incendie dans une usine classée Seveso

À une dizaine de kilomètres de Grenoble (Isère), un feu, semble-t-il d'origine électrique, vient de se déclencher dans ce site classé Seveso seuil haut. Immédiatement, les sirènes retentissent pour ordonner le confinement à plus d'un kilomètre à la ronde. L'alerte est levée moins de deux heures plus tard. Aucune victime et aucune pollution n'est relevée autour du site. "Le feu a été éteint à 9h10, donc 25 minutes après. Il n'y a pas eu de victimes. Cependant, il y a des personnes évidemment qui sont choquées et qui ont été prises en charge donc par notre médecine du travail", rapporte ce directeur d'établissement. Par précaution, le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS 38) poursuit les analyses et les mesures jusqu'à la fin de la journée, comme l'indique le compte Twitter du préfet de l'Isère.