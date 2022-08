VIDÉO - Italie, Espagne, Algérie… Le bassin méditerranéen toujours en proie aux incendies

Partout en Europe, les feux de forêts font rage depuis le début du mois de juillet. L'année 2022 est ainsi en passe de battre tous les records en matière d'incendies dans l'Union européenne. Selon les données du Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS), plus de 700.000 hectares de forêts sont déjà partis en fumée depuis le 1er janvier 2022.

Cela correspond à peu près à la superficie de la Belgique et de la Suisse réunies. Ce bilan est d'ores et déjà le record absolu enregistré depuis la création de ce service, en 2006. Le nombre d'incendies a aussi drastiquement augmenté ces dernières années. Ainsi, à la mi-août 2022, plus de 2300 feux de forêt avaient été comptabilisés dans l'ensemble de l'Union européenne, bien plus que les 1349 incendies enregistrés, en moyenne, sur la période 2006-2021.