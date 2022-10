VIDÉO - "J'ai été ébloui par le soleil" : le chasseur qui a tiré sur une mère et ses enfants dans le Beaujolais témoigne

L’accident a en tout cas provoqué un vif émoi dans ce village de 2500 habitants, où la pratique de la chasse le dimanche divise. "On ne se sent pas en sécurité. Dès que j'ai entendu les coups de fusil assez près, j'ai dit à mes filles qu'on allait rentrer", témoigne une habitante dans le reportage de TF1. "On est dans un village et on ne peut pas laisser nos enfants se promener, c'est ça le problème", s'irrite une autre. Non loin de là, à Vinsobres, dans la Drôme, un cueilleur de champignons âgé de 62 ans avait également été grièvement blessé par un tir de chasseur ce dimanche. Opéré en urgence, son pronostic vital n’est plus engagé.

Selon le ministère de l'Écologie, le non-respect des règles de sécurité est la première cause d'accidents de chasse, recensés au nombre de 80 sur la saison 2020-2021, dont sept mortels. Des chiffres toutefois à la baisse puisque le nombre de victimes de ces accidents a chuté ces 20 dernières années : il grimpait encore à 232 personnes en 2000 et 131 en 2010.