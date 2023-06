VIDÉO - "J'ai eu la peur de ma vie" : passé à tabac, le maire de Magnières témoigne sur LCI

C'est pour demander le calme à des personnes réunies pour célébrer un anniversaire qu'il s'était rendu dans la nuit de samedi à dimanche dans la salle des fêtes du village. Jamais alors, Édouard Babel, maire de Magnières (Meurthe-et-Moselle) âgé de 40 ans, n'aurait pu imaginer la suite des événements.

À peine arrivé sur place, l'élu de cette petite commune d'environ 300 habitants a été violemment agressé par plusieurs personnes. "Vers 22 heures, il y a déjà beaucoup de riverains qui m'avaient sollicité pour faire baisser le son et donc, c'est ce que nous avons fait. Et puis après, je pensais que les choses allaient rentrer dans l'ordre sauf qu'à 2 h 30 du matin, une bagarre générale a éclaté devant, dans la rue. Je me suis dit il faut que ça s'arrête et je vais avoir besoin du renfort de la gendarmerie", témoigne ce lundi matin Édouard Babel sur LCI qui était accompagné d'un ami ce soir-là.

L'élu a alors contacté les militaires et, en attendant leur arrivée, il a pris les devants pour stopper ces nuisances sonores. "Je me suis rendu à la salle pour notifier aux locataires qu'il fallait que la fête s'arrête. Ça n'a pas plus à certains. Ils étaient très alcoolisés. Il y avait un peu de cannabis aussi. Je me suis bien présenté comme étant le maire. Et tout d'un coup, j'ai pris une grande baffe dans la tête. Je sais pas trop d'où ça arrivait et là, on s'est dit : 'Houla, ça tourne mal, il faut qu'on ressorte'".