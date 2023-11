VIDÉO - "J'ai vu la mort en face", témoigne le jardinier victime d’une agression raciste dans le Val-de-Marne

Vendredi à Villecresnes (Val-de-Marne), un septuagénaire a proféré des injures racistes puis porté un coup de cutter à la gorge de Mourad, jardinier de 29 ans. Le suspect a été placé en garde à vue puis libéré sous contrôle judiciaire. La victime se confie à TF1.

Il a fallu quatre jours à Mourad pour trouver le courage de regarder les images de son agression, capturées par une caméra de surveillance. Vendredi dernier à Villecresnes (Val-de-Marne), ce jardinier de 29 ans ramassait, avec deux de ses collègues, les branches d’un arbre qu’ils venaient de couper, quand un homme de 76 ans, furieux de voir sa voiture bloquée par la camionnette de la société d’entretien d’espace verts, l’apostrophe en hurlant : "Les bougnoules ! Je suis chez moi ! Alors tu dégages ! Retourne chez toi !" Mourad filme la scène avec son téléphone pour, dit-il, garder une preuve des propos racistes. Sur sa vidéo, on voit le sexagénaire sortir un cutter jaune et entailler la gorge du trentenaire, sur une dizaine de centimètres.

"Je me suis mis à l’abri chez notre cliente et j’ai tout de suite appelé ma femme, confie, des larmes dans la voix, la victime à TF1. Je lui ai demandé de dire au revoir à Yannis, notre fils de 3 ans. Elle ne comprenait pas parce que j’avais du mal à parler, avec le sang qui coulait. En fait, j’ai vu la mort en face. Je ne sais pas si je serai un jour capable de reprendre le travail… Chaque fois que je ferme les yeux, je revois la scène." Mourad a immédiatement été transporté vers l’hôpital de Créteil, et s’est vu prescrire quinze jours d’incapacité totale de travail. "À quelques centimètres près, il aurait pu toucher la jugulaire ou la carotide, ajoute, pour sa part, son avocat, interrogé par l’AFP. Mon client a cru mourir. Pour lui, il s’agit bien d’une tentative d’homicide."

TF1 a rencontré l'agresseur présumé. Il ne souhaitait pas d'interview, mais nous a indiqué regretter ses insultes et son geste. Habitant de Saint-Maur-des-Fossés, à une dizaine de kilomètres de Villecresnes, il était venu rendre visite à sa fille, résidente du pavillon voisin de celui où les jardiniers officiaient ce jour-là, rapporte Le Parisien. Grâce aux vidéos prises par Mourad et la caméra de vidéosurveillance, l’auteur du coup de cutter a été rapidement identifié, interpellé à son domicile puis placé en garde à vue au commissariat de Boissy-Saint-Léger, en charge de l’affaire. Lors de ses premières auditions, il a déclaré, selon Mediapart, avoir fait la guerre d’Algérie en tant qu’électricien et prétendu avoir été agressé en premier par les jardiniers.

Sans retenir la tentative d’homicide, le parquet de Créteil a fait passer le suspect en comparution immédiate lundi, pour "violences volontaires avec armes" et "injures à caractère racial", avec des réquisitions de placement en détention provisoire. Mais le juge des libertés n’a pas suivi ces réquisitions, décidant de convoquer le suspect pour un procès le 16 mai 2024. En attendant, le suspect est placé sous contrôle judiciaire et devra donc se présenter au commissariat deux fois par mois, sans interdiction de revenir sur les lieux de l’agression. Mardi, lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a précisé que "l’auteur [des faits] est multirécidiviste", ayant déjà été condamné pour "dégradations, refus d’obtempérer, outrages à un policier et injures publiques en raison de la race et de la religion".