VIDÉO - "J'ai vu un corps par terre" : le voisin de la femme touchée par une balle perdue à Marseille témoigne

Retour sur les faits : vers 23 h, deux jeunes à scooter s’arrêtent près d'un point de deal et tirent plus de 20 fois à l’aveugle. L’une des balles va atteindre en plein visage une jeune femme de 24 ans, alors qu'elle se trouve dans sa chambre au 3ᵉ étage de l'immeuble. C’est un voisin de 17 ans qui se précipite pour tenter de la sauver. Il témoigne sous couvert d'anonymat dans le JT de TF1 : "J'ai vu un corps par terre et il s'est pris une balle dans la bouche et moi, je parlais aux pompiers en même temps. J'ai suivi ce que le pompier m'a dit. Il m'a dit de faire un massage cardiaque. Du coup, je suis parti, j'ai fait un massage cardiaque le temps que les pompiers arrivent", raconte-t-il, encore sous le choc.

Transférée dans un état très grave à l'hôpital avec un pronostic vital engagé, la victime se trouve en état de mort cérébrale, a annoncé la procureure de Marseille, Dominique Laurens, lors d'un point presse ce lundi. L'enquête, confiée à la police judiciaire, est ouverte pour "tentatives d'assassinats en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime". Le quartier, lui, est traumatisé. "Elle a l'âge de mon fils. Si ça se trouve, c'est une élève que j'ai eue à l'école. Je suis très choquée. On peut être tranquille dans sa chambre en train de bouquiner, et c'est la fin", constate, apeurée, une automobiliste.