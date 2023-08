VIDÉO - "J'en veux au monde entier" : après l'accident de bus dans les Yvelines, les proches d'une victime témoignent

Ils parlent pour la première fois. Quelques jours après l'accident entre une voiture et un bus dans les Yvelines, le mari et le fils d'une femme tuée dans le drame ont accepté de raconter leur calvaire au 20H de TF1. Le matin de l'accident, Karelle, 54 ans, monte dans un bus de la société Keolis avec une quarantaine de personnes, pour aller au travail. Une voiture a percuté le bus en contresens, tuant Karelle ainsi qu'un homme de 64 ans.

"On l'aimait et puis elle est morte terriblement. C'est très dur à accepter", confie en larmes à notre micro le mari de Karelle, Laurent Deschamps, qui a partagé sa vie pendant plus de 30 ans. "J'en veux au monde entier. On m'a enlevé ma femme."