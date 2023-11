VIDÉO - "J'enlève ma kippa par peur" : une recrudescence inquiétante des actes antisémites

L'image est glaçante. Une soixantaine d'étoiles de David, symbole de la religion juive, ont été marquées à la va-vite, en une nuit, sur des immeubles, des maisons et une banque, partout, sur toutes les façades d'un quartier à Paris. "C'est dégoûtant, c'est affreux, horrible, il n'y a pas de mot", s'indigne un passant. Une riveraine n'en revient ps non plus : "C'est un choc, c'est juste à côté de chez nous, on se dit que ce n'est pas possible que cela arrive."