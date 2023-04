"Jackpotting" : comment les braqueurs piratent (et vident) les distributeurs de billets avec un ordinateur

C’est justement dans ces petites communes que se pratique généralement ce type de vol et cela se passe toujours la nuit. L’opération ne dure pas plus d’une heure. "On est en zone gendarmerie, on est la nuit, on est en week-end dans un distributeur qui est un peu plus isolé que d'autres, pas en pleine agglomération. Ce qui leur laisse le temps d'extraire l'ensemble de la somme qu'il y a dans le distributeur à billets", avance Cédric Delage, secrétaire régional de l'UNSA-Police Midi-Pyrénées.