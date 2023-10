VIDÉO - "Je me suis barricadé" : un enseignant raconte l'attaque au lycée d'Arras

"Il est retourné vers le chef cuisinier et il a continué à le menacer avec ses couteaux", a raconté Martin Dousseau. "C'est seulement quand je suis sorti que j'ai pu voir que l'agression était beaucoup plus grave que ce que je pensais puisqu'un de nos collègues a été poignardé à la carotide et est mort devant l'établissement."

"On est dans une situation qui nous dépasse, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout en rapport avec des problèmes pédagogiques ou scolaires et qu'on rentre plutôt dans des problèmes de type politique", a également jugé l'enseignant. "Je me suis dit que c'est quelqu'un qui s'en prend à des personnes qui lui semblent porteuses de messages allant en contradiction avec ses revendications à lui", a-t-il conclu, évoquant l'assassinat de Samuel Paty, survenu il y a quasiment trois ans jour pour jour.

