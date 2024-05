VIDÉO - "Je me suis dit 'je vais mourir'" : derrière le fourgon pénitentiaire attaqué, les passagers d'un bus pris de panique

Alors qu'un convoi pénitentiaire a été attaqué dans l’Eure, mardi en fin de matinée, les automobilistes et passagers qui se trouvaient aussi au péage d'Incarville ont été pris d'effroi. La passagère d'un autobus qui se trouvait quelques mètres plus loin raconte sa "panique" et son "angoisse".

Des coups de feu retentissent. Dans un autobus stationnant au péage d'Incarville (Eure), les passagers, pris de panique, tentent aussitôt de se mettre à l'abri. Quelques mètres devant, une voiture noire vient d'arriver en sens inverse, percutant un fourgon de l'administration pénitentiaire. Une attaque menée par un commando de plusieurs malfaiteurs, faisant feu à plusieurs reprises afin de libérer le détenu qui se trouvait à l'intérieur.

Sur les images relayées dans le reportage en tête de cet article, on peut voir les passagers de l'autocar avancer à quatre pattes dans l'allée centrale du véhicule. "On a entendu beaucoup de tirs. C'est ça qui a fait paniquer tout le monde. Je me suis dit 'je vais mourir'", lance Anaïs qui était à bord.

"Je voyais qu'il y en a plein qui étaient en panique, comme moi. Il y a une personne qui était en train de prier dans le bus. La panique et l'angoisse en même temps, c'était atroce", se souvient la jeune femme interrogée dans le reportage ci-dessus.

Les assaillants ont pris la fuite en direction du sud, les deux voitures qu'ils ont utilisées pour s'échapper ont été retrouvées ce mardi après-midi, incendiées à deux endroits différents, l'une à Parville et l'autre à Gauville-la-Campagne. Lors de cette attaque, deux agents de la pénitentiaire ont été tués et trois autres blessés grièvement. C'est la première fois depuis 1992, selon le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, qu'un agent de la pénitentiaire est tué dans l'exercice de ses fonctions.