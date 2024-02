VIDÉO - "Je me suis fait berner" : l'inquiétant business des médiums sur les réseaux sociaux

Les voyants se multiplient sur les réseaux, en particulier sur TikTok et Instagram. Un secteur non réglementé, et qui touche un public de plus en plus jeune. Le 20H de TF1 a enquêté sur les dérives de ces médiums 2.0.

Pour prédire l’avenir, Danae, voyante qu'une équipe de TF1 rencontre à Marseille dans la vidéo ci-dessus, n'utilise pas de boule de cristal, seulement son téléphone. Elle est consultable en ligne par sessions d'une heure et demie, et les clients la contactent via les réseaux sociaux. Elle précise avoir "110.000 followers avec un compte certifié sur Instagram", et être "tarifiée à 120 euros la consultation, voire davantage au niveau des prestations que l'on peut me demander."

Elle affirme posséder un don, et ajoute avoir des visions grâce aux énergies. En un battement de cils, elle donne la réponse attendue au bout du fil.

Ces pratiques attirent. Au point qu'elles sont devenues, sur Instagram et TikTok, un véritable business. Tirage de cartes personnalisé, prédictions en direct... Les voyants autoproclamés se multiplient. Selon l'association contre les dérives sectaires Gemppi, les abus sont nombreux et le secteur n'est pas réglementé.

"Il y a une invasion de voyantes sur TikTok, et du coup, elles touchent une population beaucoup plus jeune qu'avant. Et ça, c'est nouveau. C'est très, très inquiétant", souligne Didier Pachoud, président du Gemppi (Groupe d'étude des mouvements de pensée en vue de la protection des individus). Et d'ajouter : "On ne sait pas où ça peut s'arrêter. Ça commence par 20 ou 30 euros de contribution, et ça peut finir par des milliers d'euros".

L'addiction est quasiment immédiate. Rose, ancienne voyante en ligne

Après le vol de son chien il y a deux mois, Cécile Pavarelli désespérait. Pour le retrouver, elle rentre en contact avec un voyant par téléphone. "Le monsieur avait l'air de quelque de très bien. Il s'est présenté, il m'a donné son nom, son prénom", se souvient-elle.

L’homme la garde au téléphone et lui demande d’obéir, lui intimant de rejoindre un inconnu en voiture. Cécile est alors prête à tout accepter. "Il me dit 'le monsieur, il faut qu'il vous secoue dans tous les sens, allez-y, le pendule il tourne, il tourne...'" Mais elle finit par réaliser le danger et s’arrête. "Je me suis fait berner complètement", commente-t-elle aujourd'hui. Manipulation malveillante ou arnaque financière ? Elle ne connaîtra jamais les motivations de l’homme au bout du fil.

Qui sont ces voyants 2.0 ? Et quelles sont leurs techniques ? Pour comprendre, notre équipe contacte Rose, une ancienne voyante dans un cabinet en ligne. "J'ai commencé à faire de la voyance parce que j'avais des problèmes financiers", confie-t-elle. Elle ajoute que son activité consistait en une manipulation commerciale : "Pour ne pas que la personne raccroche, comme de la boulimie, on remplit son esprit. Et l'addiction est quasiment immédiate".

Aujourd'hui, Rose alerte sur la face cachée de ces pratiques encore très peu encadrées. Les victimes, honteuses, restent souvent dans le silence et les plaintes se font rares.