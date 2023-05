"Je n'ai pas pu me verser de salaire" : le cauchemar d'un artisan victime d'une usurpation d'identité

L'entrepreneur affirme en réalité avoir été victime d'une usurpation d'identité. L'affaire remonte à février dernier, lorsqu'il reçoit un premier courrier de l'Agence de service et de paiement chargée des aides de l'État. Elle lui ordonne de payer la somme de 47.727 euros. L'artisan croit d'abord à une mauvaise blague. "Il n'y a rien qui correspondait à ma société, à part bien sûr le nom et l'adresse, donc je n'en ai pas tenu compte et j'ai laissé aller", raconte-t-il.

Mais dans les semaines et les mois qui suivent, il reçoit d'autres courriers de relance avant de constater, fin avril, que son compte professionnel est bloqué. Une situation dramatique puisqu'il n'a plus accès à ses fonds et que pour poursuivre son activité, il doit désormais puiser dans ses économies. "Je n'ai pas pu me faire de salaire, j'ai été obligé de casser mon plan épargne logement pour pouvoir subvenir à mes mensualités pour ma maison et ma vie quotidienne".