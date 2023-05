"Je n'imaginais pas qu'un jour ça puisse arriver ici" : des élus ruraux agressés racontent leur quotidien

Plougrescant, une petite commune des Côtes-d'Armor, est encore sous le choc. Lundi dernier, sa maire a frôlé le pire. Quelqu'un s'est introduit dans son garage pour sectionner les freins de sa voiture. L'élue est encore sonnée par cet acte criminel. "Plus les jours passent, et plus je réalise", témoigne Anne-Françoise Piedallu dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "C'est tellement du domaine de l'inimaginable, quelque chose de surréaliste, que je n'imaginais pas que ça puisse arriver ici". Elle a porté plainte contre X, et une enquête a été ouverte. Les habitants rencontrés par notre équipe témoignent de leur colère, après ce sabotage qui aurait pu avoir des conséquences tragiques.