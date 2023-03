"Je ne peux pas pardonner" : des rescapés et proches de victimes du 13-Novembre se confient avant le procès

C'est le cas de Christophe Naudin. Lui est un rescapé du Bataclan. Il se trouvait au milieu du public lorsque les terroristes ont commencé à tirer. "Je prenais une photo quelques minutes avant l'attaque", dit-il. Au premier coup de feu, il prend la fuite. Près de six ans plus tard, il semble revivre cet instant qui a changé sa vie. À ce moment-là, "je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je vais jusqu'à la scène en mode automatique. Mais au moment où j'arrive tout près de la scène, je me coince le pied sous quelqu'un qui a été tué et je n'arrive pas à bouger la personne. Et là je me dis que je suis une cible, comme beaucoup d'autres, et qu'il ne faut pas que je reste là", raconte-t-il.

Sous les tirs, il parvient à se cacher dans une loge où il restera deux heures. Des moments traumatisants qui le poursuivent encore aujourd'hui. Anxiété, claustrophobie, hypervigilance... Ces séquelles psychologiques sont partagées par la plupart des rescapés des attentats. "J'ai l'impression que je n'en sortirai jamais dans le sens où ce sera toujours là. Le truc, c'est qu'il faut réussir à vivre avec. Mais j'ai l'impression de ne pas en être vraiment sorti", confie-t-il.