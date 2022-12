"Je ne pouvais pas me douter que c'était une arnaque" : piégée en vendant sur Vinted, elle témoigne

L’annonce à peine mise en ligne, une acheteuse la contacte sur la plateforme et lui propose de verser l’argent via un site de paiement sécurisé, PayPal en l’occurrence. "Tout avait l’air de bien se passer. En aucun cas, je n’aurais pu me douter que c’était une arnaque. Et puis, surtout, c’était mes débuts sur Vinted", souligne, au micro de TF1, la jeune femme. Émilie Demaille ne se méfie pas, et se laisse donc guider par cette prétendue acheteuse, qui lui demande adresse mail et numéro de téléphone.

Le soir même, la mère de famille reçoit un appel. À l’autre bout du fil, un homme se présente en tant qu’employé du site de paiement PayPal. Il lui demande alors d’effectuer un virement d'un montant de 107 euros, dans le but de vérifier ses coordonnées bancaires. Le montant ne sera jamais débité, lui assure-t-il. Émilie Demaille s’aperçoit alors qu’elle est victime d’une arnaque. Trop tard, le virement est déjà parti.