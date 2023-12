VIDÉO - "Je suis écœuré" : stupeur après le pillage d'un entrepôt du Secours populaire à la veille de Noël

C'est un spectacle révoltant qu'ont découvert des bénévoles du Secours populaire d'Échirolles ce matin de Noël. Pendant la nuit, leur entrepôt a été dévalisé, et saccagé. Les dommages sont évalués à 420.000 euros.

"C'est un saccage, c'est plus qu'un cambriolage". Vingt-quatre heures après les faits, Nabil Chetouf peine encore à réaliser ce qu'il s'est passé ici à la veille de Noël. Dans cet entrepôt, l'un des plus grands du Secours populaire en Isère, des dons de vêtements, de jouets, mais aussi des véhicules destinés à les acheminer ont été pillés et saccagés. "Je ne sais plus quoi dire, je suis écoeuré", soupire le responsable, "en plus faire ça à une association comme le Secours populaire en période d'hiver, c'est lamentable".

30.000 bénéficiaires pénalisés

Samedi, c'est un passant qui avait prévenu la police, après avoir repéré un véhicule suspect aux abords de l'entrepôt. Le responsable de l'association constate l'ampleur des dégâts, qu'il estime à 420.000 euros. Au total, 30.000 bénéficiaires dépendent des dons stockés sur ce site, qui ont été soit volés, soit détruits. Ce lundi matin, dans le quartier, les riverains sont sous le choc, comme ils l'expriment au micro de TF1, dans le reportage ci-dessus.

Tristesse et lassitude face à une situation qui se répète dans le secteur. Le camion d'un grossiste, situé juste en face du Secours populaire, a été vandalisé il y a trois semaines. Sur sa plateforme en ligne, le Secours populaire a lancé un appel aux dons pour le département de l'Isère. Une plainte pour vol par effraction vient d'être déposée par l'association. Le ou les auteurs risquent cinq ans de prison, et 75.000 euros d'amende.