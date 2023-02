VIDÉO - "Je suis tombé des nues" : les "arnaques au président" de plus en plus fréquentes

Selon la confédération des PME, qui appelle entreprise et salariés à rester sur leur garde, ces arnaques sont de plus en plus fréquentes. Et les escrocs usent toujours du même mode opératoire. En pratique, la comptable reçoit un appel d'un cabinet soi-disant mandaté par son PDG, on lui demande d'effectuer des virements pour des opérations commerciales. S'ensuivent des échanges écrits dans lesquels les escrocs se font passer pour le patron et ordonnent ces fameux virements.

Dans le cas de Mahévas, des dizaines de mails ont été échangés au total, le faux patron ayant bien pris soin de demander à ce que tous les échanges restent secrets. Elle n'avait "pas le droit de parler de quoi que ce soit avec qui que ce soit dans l'entreprise, même avec moi", résume Yohan Le Métayer.