VIDÉO - Jeune de 17 ans tué après un refus d'obtempérer : 24 interpellations à Nanterre, les images d'une nuit de tensions

Les habitants du quartier, eux, sont excédés. "Un petit jeune qui meurt pour un refus d'obtempérer... Ce n'est pas un braquage. D'accord, c'est puni par la loi. Mais est-ce puni jusqu'à mourir ?", déplore l'un d'eux (voir vidéo en tête de cet article). "C'est de la haine, de la tristesse et du dégoût", abonde un autre. "Nous avons beaucoup de crainte et du désespoir", renchérit un membre de la vie associative du quartier. "Nous essayons de parler aux jeunes et de les calmer..."

À Nanterre, le calme est revenu peu à peu à partir de 4h ce mercredi. Mais les tensions se sont propagées à d'autres communes de la région parisienne. D'après la préfecture de police, des "incidents très sporadiques" ont éclaté à Asnières, Colombes, Suresnes (Hauts-de-Seine), Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et Mantes-la-Jolie (Yvelines).

Les circonstances précises du drame, elles, restent toujours à déterminer. Dans un premier temps, des sources policières avaient affirmé qu'un véhicule avait foncé sur deux motards de police. Mais une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre un des deux policiers tenir le conducteur en joue, avant de tirer à bout portant lorsque la voiture redémarre. On y entend "tu vas te prendre une balle dans la tête", sans que l'on puisse attribuer cette phrase à quelqu'un en particulier. La voiture a fini sa course quelques dizaines de mètres plus loin, encastrée dans un poteau, et la victime est décédée peu de temps après.