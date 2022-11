Jeune homme tué lors d'une battue : prison ferme et retrait de permis requis contre deux chasseurs

La réquisition était sévère pour le chasseur en cause et le directeur de battue. Le procureur a demandé six mois de prison ferme pour les deux hommes et le retrait de leur permis de chasse. Selon Me Benoît Coussy, avocat des parties civiles, la décision est inédite. "C'est mieux que d'ordinaire, où il n'y a que du sursis, et le retrait définitif du permis avec impossibilité de le repasser, ça c'est un message très fort", explique-t-il.