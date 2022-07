Jeunes poignardés : émotion et recueillement à Angers

C’est une bande de copains d’Angers. Ils ont entre seize et vingt ans et pleurent trois des leurs. Ismaël 16 ans, Manolito 18 ans et Atama 20 ans ont perdu la vie, poignardés par un homme dans la nuit de vendredi à samedi. Le jeune Tailan, un de leurs amis, faisait la fête avec eux, quand un homme de 32 ans serait venu les provoquer. Après une première altercation, il revient et s'en prend à des jeunes femmes. Les garçons s’interposent, le repoussent. Mais il revient à nouveau, armé d’un couteau pour s'en prendre à eux.