Jugé pour conflits d'intérêts, que risque le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti ?

Pour ces soupçons de conflits d'intérêts, il en court jusqu'à cinq ans de prison et 500.000 euros d'amende. Sa peine pourrait également être accompagnée d'une inéligibilité et d'une interdiction d'exercer toutes fonctions publiques. "Il y a eu une situation de conflits d'intérêts évidente. Les conséquence n'ont pas été tirées par Éric Dupond-Moretti et donc, il faut que le droit soit dit aujourd'hui", nous explique Me Christophe Clerc, avocat de l'Union syndicale des magistrats et du Syndicat de la magistrature.