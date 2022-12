Justice : condamné pour viol sur mineur, un homme innocenté par son accusatrice 23 ans après

En 1998, à Hazebrouck, dans le Nord, une lycéenne de quinze ans raconte aux gendarmes que Farid El Haïry et deux autres garçons lui ont fait subir des attouchements dans la rue et que quelques mois plus tard, Farid l'a violée derrière la piscine municipale. Sur la base de cette déclaration, le jeune Farid est condamné et passe un an en prison. Inscrit au fichier des délinquants sexuels, il doit ensuite pointer quinze ans à la gendarmerie jusqu'en 2017.