Cocaïne au port du Havre : 5 hommes jugés aux assises pour un vaste trafic de drogue

Six donneurs d'ordre présumés comparaissent devant la Cour d'assises ce samedi. Trois d'entre eux risquent la réclusion criminelle à perpétuité, même si leurs avocats les présentent comme de petites mains du réseau. Dans cette affaire, une dizaine de dockers ont été déjà condamnés à des peines de un à six ans de prison. Mais le trafic continue, comme le montre, dans la vidéo en tête de cet article, la fusillade de 2022 entre policiers et des convoyeurs de cocaïne.