"Qu'ils comprennent leurs erreurs" : quatre collégiens seront jugés pour harcèlement après le suicide de Lucas

Les quatre harceleurs présumés de Lucas viennent d'être auditionnés. Les adolescents ont admis avoir proféré des moqueries à l'encontre de leur camarade Lucas pendant au moins quatre mois, notamment des insultes homophobes. Le garçon s'est ensuite suicidé le 7 janvier dernier.

"Ça me choque et ça me met en colère. Je plains les parents !", réagit une passante. "C'est inquiétant, c'est de plus en plus jeune, il n'y a plus de limites maintenant", se désole un autre.