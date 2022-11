Justice : les magistrats en grève pour réclamer plus de moyens

Certains de ses jugements sont reportés en novembre 2023. En moyenne, il faut entre un an et demi et deux ans à Mariannig Imbert pour juger une affaire. Certaines attendront encore plus longtemps. Elle doit désormais choisir les dossiers à traiter en priorité. "On le vit vraiment mal, parce que ce choix, il n'est pas le vôtre. Il est simplement le constat qu'il n'y a plus rien qui va et que ça craque de partout. C'est horrible et ça n'a pas de sens. La justice aujourd'hui, elle n'a pas de sens", déplore-t-elle. Un constat partagé par de nombreux magistrats en France. Ils seront en grève ce mardi pour réclamer plus de moyens.