"Kohlantess" à la prison de Fresnes : le député RN Philippe Ballard dénonce "un laxisme total"

Cela ne devait être qu’une vidéo divertissante sur une compétition baptisée "Kohlantess" et organisée entre les détenus et les gardiens de la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne. Dans des images diffusées sur Youtube, trois équipes - détenus, surveillants et habitants de Fresnes - se sont affrontées au cours de plusieurs épreuves variées : questionnaire, karting, mime ou tir à la corde au-dessus d'une piscine. C’est devenu une polémique au sein de la classe politique, créée et alimentée d’abord par l’extrême droite.

Invité de LCI ce lundi 22 août, Philippe Ballard a livré à son tour son avis sur le sujet. "On a du mal à croire que ni la Chancellerie, ni le Garde des Sceaux n’étaient au courant", a considéré le député RN de l’Oise, après qu’Eric Dupond-Moretti a annoncé l’ouverture d’une enquête administrative pour "faire toute la lumière" sur ces images diffusées et que son ministère s’est dit non informé des projets de l’établissement pénitentiaire.