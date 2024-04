Gérard Depardieu en garde à vue pour agressions sexuelles : ce que l'on sait

Gérard Depardieu a été convoqué ce lundi au commissariat du 14e arrondissement de Paris. L'acteur âgé de 75 ans, accusé d'"agressions sexuelles", a été placé en garde à vue.

C'est en début de matinée qu'il s'est présenté au commissariat du 14e arrondissement de Paris. Ce lundi matin, Gérald Depardieu y était convoqué en vue de son placement en garde à vue, mesure sous laquelle il a été très rapidement placé. L'acteur âgé de 75 ans, déjà mis en examen pour viols et agressions sexuelles dans un autre dossier, est visé par les plaintes de deux femmes qui l'accusent d'agressions sexuelles. TF1info fait le point sur ce que l'on sait de cette nouvelle étape judiciaire.

Quels sont les faits qui lui sont reprochés ?

Dans le cadre de cette garde à vue, l'acteur est visé par deux plaintes. La première est celle d'une décoratrice qui travaillait dans l'équipe du film Les Volets Verts réalisé par Jean Becker, et sorti le 24 août 2022. Celle-ci a déposé plainte en février 2024 pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrages sexistes.

Les faits remonteraient selon elle à septembre 2021 et se seraient déroulés dans un hôtel particulier à Paris. D'après son récit à Mediapart, l'acteur aurait tenu de nombreux propos graveleux pendant le tournage, puis ultérieurement l'aurait "attrapée avec brutalité" et lui aurait "pétri la taille, le ventre, en remontant jusqu'à ses seins". Les investigations ont été confiées au 3ᵉ district de la police judiciaire parisienne.

L'autre plainte a été déposée par une ancienne assistante de tournage qui accuse également Gérard Depardieu d'agression sexuelle. Les faits auraient eu lieu en mars 2014 sur le tournage du film "Le Magicien et les Siamois” de Jean-Pierre Mocky, sorti à l'automne 2015. Cette femme, âgée de 24 ans au moment des faits, a dénoncé, dans Le Courrier de l'Ouest et sous couvert d'anonymat, notamment les "paluches partout sur (son) corps" et les "mots indécents" de l'acteur sur le plateau.

Par qui est entendu l'acteur ?

La légende du cinéma français est entendue depuis ce matin environ par les enquêteurs du 3ᵉ district de la police judiciaire parisienne. Il est assisté de son avocat.

D'autres affaires en cours et une mise en examen

Outre ces deux plaintes, le géant du cinéma français est par ailleurs mis en examen depuis 2020 pour viols et agressions sexuelles sur une jeune comédienne, Charlotte Arnould.

La comédienne Hélène Darras a, elle aussi, porté plainte contre lui pour agression sexuelle lors d'un tournage en 2007, mais celle-ci a été classée par le parquet de Paris pour prescription.

En Espagne, Gérard Depardieu est également visé par une plainte de la journaliste et écrivaine Ruth Baza, qui l'accuse de l'avoir violée en 1995.

Quelle est la défense de l'acteur ?

"Jamais au grand jamais je n'ai abusé d'une femme", a de son côté affirmé l'acteur de 75 ans dans une lettre ouverte publiée début octobre 2023 dans Le Figaro, faisant référence aux accusations de Charlotte Arnould. "Je ne peux plus consentir à ce que j'entends, ce que je lis sur moi depuis quelques mois. Je croyais m'en foutre, mais non, en fait non. Tout cela m'atteint. Pire encore, m'éteint", a également écrit l'acteur dans le quotidien. Ce dernier bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à une éventuelle condamnation par la justice.

Contacté par LCI-TF1, le parquet de Paris n'a, pour le moment, fait aucun commentaire.