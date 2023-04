L'agent de la SNCF mort en gare de Saint-Etienne lundi a bien bu un produit chimique

La victime, âgée de 41 ans et père de deux enfants, avait perdu connaissance à l'arrivée du Samu qui n'a pas réussi à la réanimer. Un deuxième récipient se trouvait dans le même sac abandonné en bordure d'un quai de la gare stéphanoise. "Il portait l'inscription 'Rhum' et contenait bien quant à lui une boisson alcoolisée", a précisé à l'AFP André Merle. Les résultats de l'analyse du produit chimique toxique sont attendues samedi et des examens toxicologique et anatomopathologique du corps de la victime vont également être faits, a indiqué le parquet.