L'agent du fisc tué pendant un contrôle recevra la Légion d'honneur à titre posthume

Tué alors qu'il faisait son métier, Ludovic Montuelle recevra les honneurs de la Nation. Dans un entretien publié par nos confrères du Parisien, Gabriel Attal est revenu sur ce drame et a annoncé son intention de le décorer de la Légion d'honneur à titre posthume. "Nous avons décidé de décerner à Ludovic Montuelle la Légion d’honneur à titre posthume avec la distinction Mort au service de la Nation", a expliqué le ministre délégué à l'Action et aux Comptes Publics. "C’est une attaque contre la République, qui a sidéré les Français et bouleversé les agents des finances publiques qui se disent : 'ça aurait pu être moi'", a déploré Gabriel Attal.

Face à l'émotion que ce meurtre a suscité dans la profession, le ministre veut trouver des solutions pour garantir la sécurité des agents. "Nous allons travailler à faire évoluer le cadre de travail des agents. De mes échanges avec eux ressortent déjà plusieurs questions. Faut-il continuer à se déplacer quand le siège d’une entreprise est un domicile ? Dans quelles conditions de protection ? Nous avancerons avec leurs syndicats", promet le ministre.