L'énigme du chasseur décapité

Olivier est le dernier à avoir vu son frère vivant. Le 16 décembre, vient chez lui pour une soirée foot. "Quand il est arrivé chez moi, vers 20h, on regarde le multiplex tranquillement avec deux paires d'amis, et lui n'est pas très loquace dans la soirée. Par contre, au moment de partir, je mets tout le monde dehors et je vois malheureusement mon frère qui veut me dire quelque chose. Et il ne peut pas le faire, parce que je ne suis pas disponible à ce moment-là", raconte-t-il.