VIDÉO - Père tué en voulant s'en prendre au supposé dealer de son fils : le récit d'un incroyable procès

Il est aux alentours de minuit et demi quand les deux hommes, très avinés, débarquent au domicile de Frédéric Potdevin, équipés de gants de moto renforcés. Francis Jacquet raconte, ou du moins essaye : "On toque à la porte, Nicolas entre, il l’attrape et là, j’ai une perte de mémoire… Je ne me souviens plus de rien, j’ai une absence totale. Je ne sais pas ce qu’il se passe après." Après, une bagarre éclate dans le deux-pièces de Frédéric. Il reçoit deux coups de poing au visage et chute au sol. Il réussit ensuite à se relever, et saisit un couteau en céramique, dont la lame mesure 20 cm. Francis reçoit six coups de couteau sur les bras. Nicolas, lui, un seul, dans le ventre.