VIDÉO - L'hommage émouvant aux agents pénitentiaires tués lors d'un transfert de prisonniers

Un hommage national a été rendu aux deux agents pénitentiaires tués dans l’attaque de leur fourgon mardi dernier. Une cérémonie chargée en émotion à l’ancienne maison d’arrêt de Caen (Calvados). Certains ont fait part de leur tristesse et leur colère.

Le visage fermé face aux cercueils des deux agents pénitentiaires décédés dans l’attaque de leur fourgon. Un hommage national en présence de Brigitte Macron et du Premier ministre, Gabriel Attal. Un peu plus tôt, ce mercredi matin, les cercueils étaient accueillis par une haie d’honneur de plusieurs dizaines d’agents pénitentiaires. Parmi elles, les familles reçues hier par Emmanuel Macron à l’Élysée, mais aussi des amis et collègues, notamment les trois agents blessés au moment de l'attaque.

Ce matin, le Premier ministre leur a rendu hommage, avant de remettre aux deux agents la Légion d’honneur, à titre posthume. Les deux hommes sont ainsi décorés pour avoir donné leur vie lors d’un transfert de prisonniers. Ils s'étaient retrouvés pris au piège dans un guet-apens visant à libérer Mohamed Amra. L'homme toujours en cavale est, aujourd'hui, l'homme le plus recherché de France. D’autres cérémonies sont également prévues ce soir, pour un dernier hommage aux agents décédés.

