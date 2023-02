VIDÉO - Pierre Palmade bientôt incarcéré à la prison de Fresnes

Les juges ont considéré qu'il y avait un risque de récidive. En effet, l'humoriste a déjà été condamné à plusieurs reprises pour usage et détention de stupéfiants. Mais après son AVC de samedi, son transfert n'est pas possible pour le moment, estime ses médecins. "Il y a un aspect juridique qui a été traité et un aspect médical sur lequel la justice n'a pas son mot à dire, et qui est du ressort strictement des médecins qui suivent la personne en ce moment", explique Me Antoine Béguin, avocat au barreau d'Angers (Maine-et-Loire) et maître de conférences à l'université d'Angers. L'état de santé de l'humoriste sera réévalué chaque jour par ses médecins. Son avocate a pu lui rendre visite ce lundi.