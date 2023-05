VIDÉO - "L'impression qu'une machine à laver tourne toute la nuit à côté de moi" : les voisins du Teknival dans l'Indre exaspérés

Depuis ce jeudi, ils sont déjà plus de 20.000 à affluer sur les routes de campagne, pour rejoindre le petit village de Villegongis (Indre). D'autres vont arriver tout au long du week-end. Ce Teknival (contraction de "techno" et "festival"), a pourtant été interdit par les autorités.

Cédric, qui habite très près du site, est exaspéré et n'arrive plus à dormir, comme il l'explique dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "Le weekend de l'Ascension, nous, on va le passer avec des boum-boum", soupire-t-il, "moi toute la nuit j'ai l'impression d'avoir une machine à laver qui tourne à côté de moi". Sur la terrasse du petit café de Jean-Pierre, dans le village voisin de Chezelles, il n'y a plus que deux tables. Des festivaliers ont dérobé son mobilier en passant, nous explique le gérant du restaurant "Chez nous comme chez vous", qui se sent totalement impuissant.