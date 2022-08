L'incendie en Bretagne : un point sur la situation

Les pompiers disent qu'il est contenu pour le moment. Le feu progresse encore à certains endroits, notamment dans le camp militaire de Saint-Cyr Coëtquidan. Cette situation peut rendre la tâche plus compliquée. Le vent est aussi un facteur important dans la gestion d'un incendie. Celui-ci est en train de se lever. Les températures vont aller jusqu'à plus de 35 degrés. Jusqu'ici, plus de 230 hectares ont brûlé dans la forêt de Brocéliande. Sa superficie représente plus de 10 000 hectares.