L'incendie progresse en Gironde : un village évacué en urgence

Dans le village de Cazaux, l'ordre a été donné d'évacuer au plus vide. Factures, albums photos, passeports, les habitants prennent ce qui leur tient le plus à cœur et s'en vont, sous un ciel de plomb en pleine journée. Aujourd'hui, 4 000 personnes ont été évacuées. Le feu n'est désormais plus qu'à quelques dizaines de mètres des maisons, vers lesquelles des pompiers se précipitent pour tenter de les sauver.