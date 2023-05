L'un des auteurs d'un rodéo à moto dans un centre commercial près de Nantes écroué

Un homme soupçonné d'être l'un des auteurs d'un rodéo à l'intérieur même d'un centre commercial de la métropole nantaise et dont la vidéo avait été abondamment relayée et commentée, a été arrêté et écroué, a annoncé le parquet ce dimanche. Déjà connu des services de police, l'auteur présumé, un homme de 20 ans, "a reconnu les faits au cours de sa garde à vue" jeudi, a déclaré Renaud Gaudeul, procureur de la République à Nantes, dans un communiqué.

"Il a été placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement selon la procédure de comparution immédiate" qui se tiendra mardi, a précisé le magistrat.