La danse du feu tourne mal, évacuation au camping

La vidéo a été tournée lundi soir par l'un des vacanciers. A travers une danse du feu originaire de Polynésie, la scène s'enflamme, mais jusqu'ici rien d’anormal. Un peu plus tard, un danseur rejoint les coulisses. "Quand le danseur est sorti de la scène, il est allé en coulisses et les coulisses ont pris feu. Et il y avait d'autres danseuses qui ont été blessées aussi", confie une dame. L’incendie s'est ensuite propagé à un cabanon où des feux d'artifice étaient stockés.