La France championne des faux billets

La France représente un tiers des faux billets qui circulent en Europe. C’est la nation la plus touchée sur le continent. La cause, c’est que c’est un pays touristique, plaque tournante de la monnaie et une proximité avec l’Italie, premier producteur d’argent factice dans l’Europe, suivie par les pays de l’Est, comme la Bulgarie. Près de la moitié des faux billets en France proviennent de ces groupes criminels étrangers. L’autre moitié se procure sur Internet.