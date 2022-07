La Gironde toujours en proie aux flammes

Au sol, le travail des sapeurs-pompiers est également très compliqué. Le feu change constamment de direction. Ils passent leur temps à courir après les flammes. Pour ne rien arranger, le vent qui souffle vient des terres. Il est beaucoup plus sec que l'air marin et attise plus facilement les flammes. Pour les pompiers, le combat est loin d'être terminé. Il pourrait encore durer plusieurs jours.