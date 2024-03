La justice pourra-t-elle identifier la voix du corbeau de l'affaire Grégory ? Cet expert en doute

Dans l'affaire Grégory, non élucidée depuis près de 40 ans, de nouvelles expertises vont être menées à la demande des parents. Il s'agit de profiter de l’avancée des technologies, notamment pour voir s'il est possible d'identifier la voix du corbeau sur un message vocal. Que peut-on en attendre ?

C’est une énigme irrésolue depuis 1984. La mort d’un petit garçon, retrouvé asphyxié dans la Vologne. Mais l’affaire vient de connaître un nouveau rebondissement. La justice a accepté la demande des parents de Grégory Vuillemin, dans l’attente d’une avancée décisive depuis bientôt 40 ans. Les enquêteurs vont de nouveau se pencher sur l'ADN retrouvé sur une cordelette et sur l'anorak de l'enfant. Autre espoir pour la famille : tenter de faire parler un enregistrement sonore, à savoir un message vocal laissé, à l’époque, sur le répondeur des parents par le corbeau.

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Dijon a en effet ordonné qu'une expertise de faisabilité soit menée afin de voir "ce qu'il est possible d'effectuer en termes de comparaison de voix avec les enregistrements du corbeau sous scellés", c’est-à-dire d'évaluer si les techniques modernes permettent enfin une identification. "Je suis peut-être le seul à savoir qui c’est. Ta mère, elle le sait, mais elle a peur de la vérité", disait le message en question, conservé sur la bande d’une cassette audio, que l'on peut entendre dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Des "mouchoirs ou autre dans la bouche"

Jean-François Bonastre, chercheur à l'Inria (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique) et expert en analyse de voix, se montre sceptique au micro de TF1. "Ce sont des enregistrements anciens et de mauvaise qualité, souligne celui qui a déjà travaillé sur cette affaire à la demande de la justice. D’autre part, la voix a été modifiée, essentiellement en mettant des mouchoirs ou autre dans la bouche. Réellement, je crois que les expertises de voix, dans ce cas-là, sont une mauvaise piste pour arriver à faire la lumière sur cette affaire." S'ils ne permettent pas d'obtenir un nom, ces nouveaux actes judiciaires permettront, au moins, de garder le dossier Grégory ouvert.